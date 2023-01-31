Россия и Белоруссия создадут совместные центры подготовки военных

Глава государства Владимир Путин распорядился подписать соглашение между Россией и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Минобороны России с участием МИДа поручено провести переговоры с белорусской стороной, при достижении договоренности подписать соглашение.

В Белоруссии с 16 января по 1 февраля проходят совместные с Россией летно-тактические учения. Осенью прошлого года также стало известно о создании совместной группировки войск РФ и Белоруссии. // фото kremlin.ru