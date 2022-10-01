01 октября 2022, 16:08
Шойгу: мобилизация не коснется женщин и студентов коммерческих вузов
Минобороны определилось с критериями для мобилизации некоторых категорий россиян
Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут забирать по мобилизации. Также Минобороны не планирует призывать женщин, сказал 1 октября глава ведомства Сергей Шойгу. Его слова приводят «Известия».
- Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин,
- ответил он на соответствующий вопрос.
Министр уточнил, что студентов государственных вузов не мобилизуют согласно указу президента.
- Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством… По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ и сегодня же это будет внесено, - заверил Шойгу. // Фото: pixabay.com