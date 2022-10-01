Шойгу: мобилизация не коснется женщин и студентов коммерческих вузов

Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут забирать по мобилизации. Также Минобороны не планирует призывать женщин, сказал 1 октября глава ведомства Сергей Шойгу. Его слова приводят «Известия».

- Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин,

- ответил он на соответствующий вопрос.

Министр уточнил, что студентов государственных вузов не мобилизуют согласно указу президента.