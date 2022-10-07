Артур Парфенчиков подписал распоряжение о медосвидетельствовании резервистов в Карелии. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

По словам главы республики, прошедшая мобилизация выявила ряд недочетов в системе воинского учета в стране. Повестки получали люди, которые не должны были их получить. В Карелии такие случаи были единичными, отметил губернатор.

Парфенчиков объяснил суть своего распоряжения. Если у человека есть хроническое заболевание, но он не уведомил об этом военкомат, это можно сделать в срок до 1 ноября. Для этого со своим военным билетом нужно обратиться в военкомат и получить направление на медицинское освидетельствование. Медкомиссия в составе врачей-специалистов определит группу годности к военной службе. При этом группа может быть подтверждена или же изменена, например, с «А» - годен к военной службе на «В» - ограниченно годен, на «Г» - временно не годен или на «Д» - не годен.

«Обращаю внимание тех, у кого ранее была определена группа «Д» - не годен к военной службе. В этом случае вам тоже необходимо явиться в военкомат, чтобы решить вопрос о снятии с воинского учета»,

- подчеркнул глава РК.

Медицинское освидетельствование можно пройти с 12 по 28 октября на базе поликлиник по месту жительства. Губернатор призвал жителей республики ответственно подойти к этому вопросу и вовремя пройти медкомиссию. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com