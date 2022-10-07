Почти три десятка новых скамеек появится в Петрозаводске

На общественных территориях в Петрозаводске устанавливают урны, информационные стенды и скамейки. В течение осени в зонах отдыха появился порядка 80 объектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, около 30 скамеек разместят в парках Якорный и Патриот, на площадках лестничного спуска на улице Фрунзе, в скверах Аквамарин, Бородинском, Трудящихся, Ленинградском, Кленовом, Михаила Заводовского, а также на проспектах Анны Лисицыной, Октябрьском и Ленина.

Около 40 бетонных урн разместят в парках Патриот, Зеленый берег, Якорном, в Новодревлянском, Нобельском, Бородинском и Спортивном скверах, на улице Фрунзе.

Подрядчик также установит информационные стенды с правилами поведения и номерами экстренных служб на новых детских и спортивных площадках, заменит испорченные щиты на уже существующих. Планируется установить порядка двадцати таких объектов.

Их размещают в парках Лесной ключ, Зеленый берег, Петровский родник, в районе ЖК «Скандинавия», в скверах Дмитриевском, Бородинском, Нобельском, Машезерском, Аквамарин, Карельских рун, на улицах Мелентьевой (у дома № 43), Чкалова (у дома № 48) и Максима Горького (у дома № 16).// Фото: администрация Петрозаводска