Более 40 млн рублей собрано в Карелии на помощь мобилизованным

Благотворительный фонд «Живой город» предоставил отчет о расходовании денег, собранных для добровольцев и мобилизованных жителей Карелии. Деньги аккумулируются на специальном счете благотворительного фонда для централизованной закупки обмундирования от органов власти, бизнес-структур и граждан. Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская рассказала, что всего с марта по 6 октября 2022 года на счет поступило 42 591 537 руб. 89 коп. из них израсходовано 17 333 138 руб. 62 коп.



Спецсчет «Живой город» был открыт в марте 2022 года по предложению Главы Карелии. Сначала на собранные деньги помощь оказывали военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, в частности, именным подразделениям «Ладога» и «Онего». Но с объявлением частичной мобилизации работа благотворительного фонда была направлена также на централизованный сбор средств для карельских мобилизованных и их обеспечение всем необходимым.





С марта по 20 октября на нужны военнослужащих карельских подразделений ушло 11 900 692 руб. 60 коп. На эти средства были закуплены квадрокоптеры, радиостанции, обмундирование и экипировка, медицинское оборудование и препараты, а также хозяйственные товары, раскладушки, палатки, мобильные дома для летчиков (ангар).





С 21 сентября по 6 октября (утро) на снабжение мобилизованных жителей Карелии израсходовано 5 432 446 руб. 02 коп. Для мобилизованных закуплено обмундирование (сапоги, спальники, шапки, маскировочные халаты и так далее), медицинские препараты и сумки для аптечек, технические средства военного назначения (прицел тепловизионный), средства связи (телефоны, радиостанции) и хозяйственные средства.





Проводятся мониторинг потребностей в дополнительном имуществе, последующие закупки и отправка всего необходимого в воинские части. Для реализации этих мероприятий привлекаются и гражданские, и военные специалисты, которые помогают отбирать необходимые для закупок товары,

― рассказал заместитель Главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.

Сейчас на спецсчете остаются деньги на снабжение бойцов из Карелии. Остаток средств на утро 6 октября составляет 24 258 399 руб. 27 коп. По словам Александра Пшеницына, Правительство РК планирует до конца октября снабдить всех военнослужащих необходимой экипировкой. Закупка необходимых вещей и сбор помощи продолжаются.







