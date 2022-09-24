Первые мобилизованные из Карелии отправлены на сборный пункт

В Карелии продолжается частичная мобилизация. Из районов начинают отправлять мужчин на сборный пункт в Петрозаводск.

Так, 22 сентября первая партия мобилизованных отправилась из Сортавалы в Петрозаводск. Как сообщает паблик администрации Сортавальского района, «в первой партии 9 сортавальцев, все они получили повестки в соответствии с Указом о частичной мобилизации».

Видео отправки мобилизованных опубликовано и пабликом Лахденпохского района.

Ранее военком Карелии Андрей Артемьев рассказал о том, как вручают повестки мобилизованным в республике. Он также сообщил, что призывать женщин не планируют. Фото паблика администрации Сортавальского района / vk.com