Повестки мобилизованным жителям Карелии вручают лично и на работе

В Карелии в рамках частичной мобилизации призовут в армию более 1000 человек. Об этом рассказал военный комиссар республики Андрей Артемьев, его слова приводит ИА «Республика».

«Согласно законодательству повестки подлежащим мобилизации гражданам вручаются на предприятиях и в организациях, где они работают, а также по месту жительства. Вручается документ лично, резервист обязан за него расписаться. Если человек отказывается получать и ставить подпись, то составляется акт. Это первый сигнал об уклонении. Отмечу, что в повестке указаны сроки и все, что необходимо взять с собой при явке в военкомат. Еще раз уточню, что не все, кого мы вызываем по повестке, поедут на территорию спецоперации. У нас есть указание набрать тех, кто обладает определенными военными специальностями: артиллеристы, танкисты, пехота, воздушно-десантные войска и другие», - рассказал Артемьев.

Ка сообщил военком, женщин в Карелии мобилизировать не планируют.

Также есть ряд категорий граждан, которые не войдут в число мобилизованных. Например, сотрудники прокуратуры, таможни, других ведомств и предприятий, которые имеют бронь. В этот список входят и студенты, и те, кто имеет отсрочку или категорию «ограниченно годен». Фото: unsplash.com