Схема движения транспорта на Древлянке изменится на следующей неделе

На следующей неделе схема движения транспорта на Древлянке изменится. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В связи с переустройством коммуникаций при продлении Лососинского шоссе с 29 сентября по 5 октября будет закрыт выезд с улицы Оборонной на Лососинское шоссе. Также продолжает действовать запрет на выезд на шоссе с улицы Ярославской.

На период введенных ограничений въезд и выезд из микрорайонов Древлянка-5 и Древлянка-7 на Лососинское шоссе и Лесной проспект возможен по улицам Защитников Донбасса и Хейкконена. Фото «Петрозаводск говорит»