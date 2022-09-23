23 сентября 2022, 19:40
Косули попали на видео в национальном парке «Паанаярви»
Опубликовано очередное милое видео из мира животных Карелии
Национальный парк «Паанаярви» опубликовал видео из жизни диких зверей. В объектив видеоловушки попали две косули.
«Косуля вновь попалась в объектив фотоловушки на территории парка «Паанаярви». Пара золотисто-рыжих изящных оленей кормятся травой и мелкими кустарничками, не забывая держать ухо востро», - подписали видео авторы.
Ранее в объектив видеоловушек в Карелии попадали и другие звери - рыси, росомахи, лоси, медведи. Фото: скриншот видео парка «Паанаярви»