Косули попали на видео в национальном парке «Паанаярви»

Национальный парк «Паанаярви» опубликовал видео из жизни диких зверей. В объектив видеоловушки попали две косули.

«Косуля вновь попалась в объектив фотоловушки на территории парка «Паанаярви». Пара золотисто-рыжих изящных оленей кормятся травой и мелкими кустарничками, не забывая держать ухо востро», - подписали видео авторы.

Ранее в объектив видеоловушек в Карелии попадали и другие звери - рыси, росомахи, лоси, медведи. Фото: скриншот видео парка «Паанаярви»