Деревья и кустарники высадили в Губернаторском саду

Сегодня в Губернаторском саду в Петрозаводске прошла акция по озеленению. В мероприятии приняли участие активные горожане, сообщает пресс-служба мэрии.

Перед началом акции сотрудники администрации провели для участников мастер-класс по правильному уходу за растениями. Затем приступили к посадкам - были высажены 70 деревьев и кустарников.

Губернаторский сад украсили молодые яблони, боярышник, липа, клен, вяз, ель, сосна. Эти деревья заняли место 40 снесенных в саду весной растений. Фото мэрии Петрозаводска