Акция в поддержку референдумов на Донбассе прошла в Петрозаводске

Волонтеры из числа молодежных организаций и Юнармии, представители общественных организаций и объединений, горожане выступили в поддержку решений Общественных палат ДНР и ЛНР, Общественных советов Херсонской и Запорожской областей о незамедлительном проведении референдумов и вступлении в состав России.

С 23 по 27 сентября на данных территориях проходят референдумы. Вхождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России безусловно поддерживается гражданами России. Петрозаводск также присоединился к проведению акций - сегодня на Онежской набережной прошел митинг-концерт «Своих не бросаем». В акции приняли участие три тысячи человек.

На митинге выступил председатель карельской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковые отряды «Эстафета Поколений» Илья Герасев, который лично встречался с жителями ДНР в рамках гуманитарной миссии.

- Мы долго были в Мариуполе, в целом в Донбассе. Ходили по домам, по дворам. Люди говорили нам: не уходите, мы хотим быть в России, говорить и думать на русском языке. Люди ждали этого референдума 8 лет, - сказал Илья Герасев. – Наша задача - поддержать их в эту минуту. Потому что Донбасс – это Россия, а Россия – это Донбасс.

Ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин подчеркнул, что присоединение Крыма к России в результате референдума в 2014 году стало ключевым историческим событием, которое привело к созданию ДНР и ЛНР.

- Запад не принял эти республики, - отметил ректор. - И сегодня в ходе референдума жители высказывают свою твердую позицию – быть в России.

На митинге слова поддержки в проведении референдума высказали Председатель Общественной палаты Республики Карелия Любовь Кулакова, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Сергей Шугаев, депутат Петрозаводского городского Совета, директор школы №8 имени Героя Советского Союза Варламова Н.Г. Екатерина Реутова.

Выступающие поблагодарили собравшихся на митинге за поддержку жителей ЛНР, ДНР и других территорий в решении принять участие в референдуме. Фото gov.karelia.ru