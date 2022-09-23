23 сентября 2022, 16:46
Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске три дня подряд
В столице Карелии пройдут рейды «Контроль трезвости»
В Петрозаводске 24, 25 и 26 сентября пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
По данным ведомства, за 8 месяцев года в городе отстранены от управления 666 пьяных водителей. Из них 77 человек сели за руль в нетрезвом виде повторно.
Горожан просят сообщать о пьяных автомобилистах в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото ГИБДД Петрозаводска