Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске три дня подряд

В Петрозаводске 24, 25 и 26 сентября пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, за 8 месяцев года в городе отстранены от управления 666 пьяных водителей. Из них 77 человек сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Горожан просят сообщать о пьяных автомобилистах в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото ГИБДД Петрозаводска