24 сентября 2022, 11:00
Общество

Открыт новый мост на трассе Петрозаводск-Суоярви

Подрядчик построил мост через реку Кутижма досрочно

Построен новый мост через реку Кутижма на трассе Петрозаводск-Суоярви. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, подрядчик выполнил основной объем работ досрочно. Сейчас он приступает к благоустройству территории и установке освещения.

Ранее был отреставрирован мост через Сяпсю. Сейчас также идут работы на переправе в Чалне. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com

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Метки: 
Петрозаводск
Суоярви
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Кутижма
артур парфенчиков
новости Карелии