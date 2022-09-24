24 сентября 2022, 11:00
Открыт новый мост на трассе Петрозаводск-Суоярви
Подрядчик построил мост через реку Кутижма досрочно
Построен новый мост через реку Кутижма на трассе Петрозаводск-Суоярви. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, подрядчик выполнил основной объем работ досрочно. Сейчас он приступает к благоустройству территории и установке освещения.
Ранее был отреставрирован мост через Сяпсю. Сейчас также идут работы на переправе в Чалне. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com