28 сентября 2022, 15:53
Общество

Мобилизованные из Суоярви отправились на сборный пункт в Петрозаводск

41 призывника провожали близкие, чиновники, военный комиссар и настоятель храма

В Суоярви проводили местных жителей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

24, 27 и 28 сентября 41 мобилизованный житель Суоярвского района был отправлен на сборный пункт в Петрозаводск, сообщается в официальной группе районной администрации.

Провожали призывников и говорили напутственные слова родные и близкие, депутаты, настоятель храма Рождества Христова отец Вячеслав, военный комиссар района и представители администраций.

«Верим, что наши земляки будут достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали наш Суоярвский район», - говорится в паблике администрации. (источник фото официальная группа администрации муниципального образования «Суоярвский район»)

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