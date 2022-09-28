Названы самые прибыльные сферы деятельности в Карелии

Карелиястат рассказал о зарплатах в различных отраслях в республике за июль 2022 года. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, самой прибыльной сферой оказалась добыча полезных ископаемых. Работники получили, в среднем, 80 355 рублей.

На втором месте «деятельность финансовая и страховая» со средней зарплатой 79 927 рублей. Также большие доходы у работников отраслей «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (73 106 рублей), «транспортировка и хранение» (68 153 рубля) и «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (65 226 рублей).

Средняя зарплата в Карелии в июле 2022 года составила 53 593 рубля. Фото: unsplash.com