ГИБДД сопроводила до больницы машину женщины с пожилым родственником

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД сопроводили до больницы автомобиль женщины, которая везла пожилого родственника.

Машину петрозаводчанки остановили в числе других на Соломенском шоссе в ходе рейда «Нетрезвый водитель». Женщина за рулем была сильно взволнованна. Она везла пожилого родственника в больницу для экстренной помощи.

«Счет при таких обстоятельствах обычно идет на секунды, поэтому госавтоинспекторы предложили сопроводить машину»,

- прокомментировали в пресс-службе регионального МВД.

Инспекторы включили на служебном автомобиле специальные световые сигналы и помогли петрозаводчанке беспрепятственно и быстро доехать до больницы. Женщина поблагодарила дорожных полицейских в письме, поступившем в электронную приемную ГИБДД. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)