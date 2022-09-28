28 сентября 2022, 13:59
Общество

Двух многодетных отцов и отца ребенка-инвалида призвали в Карелии

Глава республики пообещал провести проверку и отправить мобилизованных домой

Среди призванных в рамках частичной мобилизации оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида. Об этом сегодня сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Он пообещал, что с каждой из этих ситуаций будут разбираться индивидуально.

«В строю оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида – тоже будем индивидуально разбираться, проведем проверку, ребят отправим домой»,

- написал глава республики на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что сейчас главное по факту «спокойно» решать все вопросы, и подчеркнул, что мобилизованным нужна наша поддержка, а не истерика.

Глава РК написал, что у мобилизованных граждан, с которыми он общался на призывном пункте 27 сентября, боевой настрой, паники нет и прятаться, по словам главы, они не намерены. Он также добавил, что мобилизованные спрашивали про ипотеку, сохранение рабочих мест и помощь семье. Губернатор вопросы записал и обещал их решать.

Ранее Минобороны РФ разъясняло, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации. В частности, речь шла о гражданах, имеющих на иждивении четырех и более детей до 16 лет, и гражданах, постоянно ухаживающих за членом семьи. (фото со страницы главы РК)

Ранее в этом сюжете:

Мобилизованные из Суоярви отправились на сборный пункт в Петрозаводск
подробнее...
Частичная мобилизация: что надо знать и где искать информацию
подробнее...
Какие критерии есть для мобилизации, рассказали жителям Карелии
подробнее...
Стала известна приоритетная для мобилизации категория людей
подробнее...
Отряд мобилизованных проводили в Петрозаводске
подробнее...
Из постановления главы РК убран пункт о запрете выезда военнообязанных
подробнее...
Очередная группа мобилизованных из Карелии отправилась служить
подробнее...
Опубликован перечень специальностей для отсрочки от призыва
подробнее...
В Минобороны ответили на вопрос об ограничении передвижений граждан
подробнее...
Опубликован список вещей, которые пригодятся мобилизованным
подробнее...
Артемьев ответил на вопрос о медкомиссии при частичной мобилизации
подробнее...
Брать с собой смартфоны мобилизованным запретили
подробнее...
Связанные с мобилизацией жалобы рассмотрит оперативная группа
подробнее...
Горячее питание для мобилизуемых организовали после множества жалоб
подробнее...
Мобилизованных из Карелии направили в Псковскую дивизию ВДВ
подробнее...
Первые мобилизованные из Карелии отправлены на сборный пункт
подробнее...
Повестки мобилизованным жителям Карелии вручают лично и на работе
подробнее...
Жители Карелии готовы помочь нашим бойцам в зоне спецоперации
подробнее...
Парфенчиков озвучил возрастные рамки для призываемых из запаса граждан
подробнее...
Рабочие места для мобилизованных россиян сохранят
подробнее...
Марат Самсонов: вызов в военкомат по телефону не предусмотрен законом
подробнее...
Парфенчиков рассказал, как пройдет частичная мобилизация в Карелии
подробнее...
Минобороны перечислило тех, кого не привлекут к частичной мобилизации
подробнее...
Горячая линия по вопросам частичной мобилизации заработала в Карелии
подробнее...
Вопросы о мобилизации разъяснят на горячей линии 122
подробнее...
Военком опроверг слухи о первоочередном призыве в Карелии
подробнее...
В Госдуме рассмотрят вопрос по кредитным каникулам для мобилизованных
подробнее...
Повестки россиянам не будут рассылать через Госуслуги
подробнее...
Пограничники высказались об ограничении выезда для военнообязанных
подробнее...
В РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата
подробнее...
В Кремле рассказали о секретном пункте указа о мобилизации
подробнее...
Петрозаводчанам начали рассылать повестки из военкомата
подробнее...
Перечислены не подлежащие мобилизации россияне
подробнее...
Шойгу объяснил, кого призовут в армию после объявления мобилизации
подробнее...
Путин объявил о частичной мобилизации в России
подробнее...
Обсудить
Метки: 
мобилизованные
частиная мобилизация
новости Карелии
многодетный отец
артур парфенчиков