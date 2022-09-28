Двух многодетных отцов и отца ребенка-инвалида призвали в Карелии

Среди призванных в рамках частичной мобилизации оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида. Об этом сегодня сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Он пообещал, что с каждой из этих ситуаций будут разбираться индивидуально.

«В строю оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида – тоже будем индивидуально разбираться, проведем проверку, ребят отправим домой»,

- написал глава республики на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что сейчас главное по факту «спокойно» решать все вопросы, и подчеркнул, что мобилизованным нужна наша поддержка, а не истерика.

Глава РК написал, что у мобилизованных граждан, с которыми он общался на призывном пункте 27 сентября, боевой настрой, паники нет и прятаться, по словам главы, они не намерены. Он также добавил, что мобилизованные спрашивали про ипотеку, сохранение рабочих мест и помощь семье. Губернатор вопросы записал и обещал их решать.

Ранее Минобороны РФ разъясняло, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации. В частности, речь шла о гражданах, имеющих на иждивении четырех и более детей до 16 лет, и гражданах, постоянно ухаживающих за членом семьи. (фото со страницы главы РК)