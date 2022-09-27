Отряд мобилизованных проводили в Петрозаводске

В Карелии продолжается частичная мобилизация. Сегодня на сборном пункте в Петрозаводске проводили отряд мобилизованных, сообщает управление пресс-службы главы РК.

Сформированный отряд состоит из жителей Петрозаводска и различных районов Карелии, есть и добровольцы. Как отметил командир подразделения Дмитрий Гаврилов, люди настроены хорошо, многие имеют боевой опыт. Командир также рассказал о первоочередной задаче отряда.

«Запланировано главное мероприятие - обучение мобилизованных на войсковом полигоне. Обучение будут проводить профессиональные преподаватели артиллерийской академии с привлечением курсантов пятого курса Михайловской Академии. По всей стране эта система уже работает: так, курсанты омского танкового училища ездят по всей стране и занимаются обучением резервистов. На сегодняшний день у нас есть задача - мобилизоваться, подготовиться на полигоне, провести боевое слаживание и ждать дальнейшей команды».

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, который приехал напутствовать мобилизованных, их семьи без поддержки оставлены не будут. Фото управления пресс-службы главы РК