Военком Андрей Артемьев заявил о продолжении мобилизации в Карелии

Мобилизация в Карелии продолжается и повестки могут приходить. Об этом сегодня в ходе прямой линии по частичной мобилизации заявил военный комиссар Андрей Артемьев отвечая на вопрос о том, что план республика выполнила, но людям еще приходят повестки.

Военком поспешил объяснить свои слова. Он подтвердил, что Карелия выполнила план по мобилизации, но сейчас проходят определенные ротационные мероприятия. По словам Артемьева, есть те, кто не готов к событиям, которые их могут ожидать. Военком добавил, что в республике масса людей, которые хотят быть добровольцами. Также Артемьев заявил, что возможны другие этапы мобилизации, нужно ждать распоряжения главнокомандующего.

Глава республики также подтвердил, что ротация будет продолжаться. Он добавил, что есть отсрочки по закону, но также стали поступать разъяснения Генштаба, кто-то может демобилизоваться, вернутся из войск.

«Частичная мобилизация с учетом ротационных мероприятий происходит дальше», - сказал Артур Парфенчиков.