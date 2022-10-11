Трансарктическую экспедицию с Федором Конюховым готовят в Карелии

Оргкомитет первой в мире трансарктическй экспедиции создали в Карелии. Переход с участием знаменитого путешественника Федора Конюхова намечен на следующую весну, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Участники экспедиции планируют через Северный полюс пройти в Канаду из России на ездовых собаках. Это будут животные из питомника карельского путешественника Виктора Симонова.

Груз весом 400 килограммов повезут 14 собак, они будут идти по 10-12 часов в сутки. За день наметили преодолевать до 50 километров.

Маршрут проложили от Мыса Арктический (остров Комсомолец, архипелаг Северная Земля) до острова Уорд-Хант (Нанавут). Протяженность - до 2500 км, продолжительность − до 90 дней с 1 марта по 1 июня следующего года.

- Мне очень приятно приезжать в Карелию, я люблю этот край. У нашей экспедиции от России до Канады – много целей. Мы хотим показать всему миру присутствие нас, русских, в Арктике,

− сказал Федор Конюхов.

В ходе экспедиции протестируют новые системы спутниковой навигации и связи, проведут экологический мониторинг.

Правительство Карелии окажет инициаторам экспедиции содействие в решении организационных вопросов − в частности, при переговорах с различными ведомствами и в медицинском обследовании участников полярного перехода. // Фото: pixabay.com