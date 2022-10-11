Из Петрозаводска в Сенную Губу и обратно запустят вертолеты

Аэропорт Петрозаводска с 17 октября начнет выполнять перевозку пассажиров по маршруту Петрозаводск – Сенная Губа. Об этом сообщили в Минтранс Карелии.

Воздушный маршрут вводят в связи с окончанием водных перевозок пассажиров по маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Сенная Губа – Петрозаводск».

На остров Большой Клименецкий людей будут перевозить вертолетами Ми-8 по понедельникам. Из аэропорта «Петрозаводск» вылет будет в 11:00, в деревню Сенная Губа вертолет станет прибывать в 11:40.

Вылет из Сенной Губы намечен на 11:50, прибытие в аэропорт «Петрозаводск» - в 12:30.

Купить билеты можно в аэропорту «Петрозаводск» и Карельском агентстве воздушного сообщения. Стоимость - 1190 рублей. // Фото: Минтранс РК