03 октября 2022, 14:31
Общество

Кто из родственников мобилизованных имеет право на кредитные каникулы

На портале «Объясняем РФ» опубликованы ответы на часто возникающие вопросы о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и их семей

Закон о кредитных каникулах, который прияла на прошлой неделе Госдума РФ, продолжает вызывать множество вопросов как у самих участников СВО, так и у их семей.

Публикуем ответы на некоторые из них с подробными разъяснениями.

Что такое кредитные каникулы? Означают ли они списание долга?

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

Кто имеет право на кредитные каникулы?

На кредитные каникулы имеют право участники специальной военной операции,
– военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы;
– военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках национальной гвардии;
– сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона №61-ФЗ «Об обороне»
– сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции;
– добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).
Также кредитные каникулы могут взять члены их семей.

Кто относится к членам семей военнослужащих?

Это супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

По каким кредитам предоставляются каникулы?

По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы. Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.

Найти подробную информацию о мобилизации и кредитных каникулах можно на портале «Объясняем.РФ»

 

 


 

 

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Кредитные каникулы для мобилизованных