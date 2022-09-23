23 сентября 2022, 14:51
Общество

Парфенчиков озвучил возрастные рамки для призываемых из запаса граждан

По мнению главы Карелии, получение повестки еще не значит, что гражданина призовут

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил на заседании правительства, что срочники «категорично» не будут направляться для участия в специальной военной операции.

Правовой статус человека, которого мобилизуют, будет служба по контракту, как отметил губернатор, «со всеми вытекающими, в том числе материальными последствиями».

Он подтвердил, что в приоритетном порядке из запаса в рамках частичной мобилизации будут призывать граждан до 35 лет, имеющих воинские звания рядового и сержантского состава, младших офицеров - до 50 лет и старших офицеров - до 55 лет.

«В приоритете будет наличие соответствующего опыта участия в военных, боевых действиях»,

- сказал Парфенчиков.

Губернатор отметил, что наличие повестки еще не означает, что гражданина обязательно мобилизуют. По словам Парфенчикова, «на первом этапе» решается вопрос учета и перепроверки информации о мобилизационном составе.

«Факт получения повестки - это не означает, что вы обязательно будете призваны»,

- заявил глава Карелии.

Парфенчиков также сообщил, что Банк России рекомендовал кредитным организациям разработать программы кредитных каникул и реструктуризации для мобилизованных граждан. Также рекомендовано не начислять неустойки по кредитным договорам, которые заключены с мобилизованными заемщиками, и приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья. Также рекомендовано не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание, если договор заключен с должником, попавшим под мобилизацию.

Парфенчиков сказал, что мобилизованные россияне смогут сохранить за собой рабочее место и позже вернуться на прежнюю работу.

«Трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохраняются», - сказал Парфенчиков, сославшись на позицию российского правительства.

Ранее глава региона рассказал, как будет проходить частичная мобилизация в Карелии. (фото скриншот онлайн-трансляции)

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