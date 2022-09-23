Парфенчиков озвучил возрастные рамки для призываемых из запаса граждан

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил на заседании правительства, что срочники «категорично» не будут направляться для участия в специальной военной операции.

Правовой статус человека, которого мобилизуют, будет служба по контракту, как отметил губернатор, «со всеми вытекающими, в том числе материальными последствиями».

Он подтвердил, что в приоритетном порядке из запаса в рамках частичной мобилизации будут призывать граждан до 35 лет, имеющих воинские звания рядового и сержантского состава, младших офицеров - до 50 лет и старших офицеров - до 55 лет.

«В приоритете будет наличие соответствующего опыта участия в военных, боевых действиях»,

- сказал Парфенчиков.

Губернатор отметил, что наличие повестки еще не означает, что гражданина обязательно мобилизуют. По словам Парфенчикова, «на первом этапе» решается вопрос учета и перепроверки информации о мобилизационном составе.

«Факт получения повестки - это не означает, что вы обязательно будете призваны»,

- заявил глава Карелии.

Парфенчиков также сообщил, что Банк России рекомендовал кредитным организациям разработать программы кредитных каникул и реструктуризации для мобилизованных граждан. Также рекомендовано не начислять неустойки по кредитным договорам, которые заключены с мобилизованными заемщиками, и приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья. Также рекомендовано не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание, если договор заключен с должником, попавшим под мобилизацию.

Парфенчиков сказал, что мобилизованные россияне смогут сохранить за собой рабочее место и позже вернуться на прежнюю работу.

«Трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохраняются», - сказал Парфенчиков, сославшись на позицию российского правительства.

Ранее глава региона рассказал, как будет проходить частичная мобилизация в Карелии. (фото скриншот онлайн-трансляции)