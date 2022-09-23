Часть жителей Древлянки проведет выходные без горячей воды

Часть Древлянки на два дня отключат от горячей воды.

Провести без коммунального ресурса выходные придется жителям домов на улицах Хейкконена, Новоселов, Оборонной, Чистой, Скандинавского проезда и Лососинского шоссе, предупредили в администрации столицы Карелии. Необходимость отключить воду связали с подключением зданий к действующей тепловой сети.

Горячая вода начнет пропадать с пяти часов утра 24 сентября. Дать ее обещают перед рабочей неделей – до 22:00 25 сентября. В зону отключения попали: улица Хейкконена, 37, 41; Лососинское шоссе, 39; Скандинавский проезд, 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 6-а, 8-а, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 11-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16; улица Новоселов, 3; Оборонная улица, 5; Чистая улица, 21. (фото unsplash.com, Serenity Mitchell)