23 сентября 2022, 15:01
Политика

Жители Карелии готовы помочь нашим бойцам в зоне спецоперации

Перед отправкой все проходят медкомиссию и боевое слаживание

В России объявлена частичная мобилизация, и военнообязанные начали получать повестки.

24-летний Игорь Барановский из Петрозаводска пришел в военкомат, чтобы узнать, что нужно делать дальше. Молодой человек готов защищать Родину и своих родных, если это необходимо.

 


 

Важно сейчас родину защищать. Вообще я думал пойти добровольцем, и вот пришла повестка. Я пришел, расписался и завтра меня уже распределяют. У меня и девушка есть любимая. Ее нужно защищать, я так думаю. Поэтому, никто, кроме нас! 

- сказал Игорь Барановский.

Те, кто находится в резерве, также проходят боевое слаживание. Александр Опарин родом их Ижевска, но прописан и работает в Петрозаводске. Пока повестка ему не приходила, но сейчас он проходит плановое обучение, боевое слаживание. Он рассказал, что готов отправиться на территорию спецоперации в поддержку нашим войскам, если это необходимо. У Александра есть опыт боевых действий, поэтому он относится к этой ситуации более спокойно.

 


 

Я - офицер, у меня был контракт, потом я просто ушел из вооруженных сил. Пять лет я командовал подразделением немедленного реагирования в Оленегорске, а затем в Североморске. На данный момент все, кто здесь находится в резерве, проходят обучение перед отправкой. Это плановое обучение, возможно, если будет необходимость, нас тоже отправят в поддержку нашим войскам на Украину. Конечно, я готов,

- рассказал Александр Опарин.

Жители Карелии проявляют мужество и готовы отправиться на усиление наших войск, которые находятся в зоне спецоперации.

Сейчас любой человек, которому небезразлична судьба страны, который любит свою Родину, может откликнутся на призыв и встать в ряды участников СВО. Для того, чтобы показать Западу и Украине, что мы не бросим своих и пойдем на все, чтобы защитить собственную страну.

Уже на протяжении полугода солдаты, офицеры и добровольцы со всей России находятся в зоне спецоперации и сражаются, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и отстоять их свободу и право на мирную жизнь. Защитить мирное население и обеспечить безопасность тех областей, которые хотят присоединиться к России – главная задача для тех, кто сейчас готов встать в один строй с нашими бойцами, которым нужна помощь.

 

 

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частичная мобилизация в Карелии