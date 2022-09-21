Повестки россиянам не будут рассылать через Госуслуги

Минцифры отреагировало на появившиеся сообщения о рассылке через портал Госуслуг повесток граджданам в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет»,

- приводится ответ министерства в телеграм-канале РБК. В посте поясняется, что для реализации подобной операции нет законодательной базы.

С работой сервиса Госуслуг возникли проблемы. Портал не работает уже несколько часов.

Сегодня стало известно, что петрозаводчанам начали рассылать повестки. (фото unsplash.com, Mufid Majnun)