26 сентября 2022, 19:44
Россия

В Минобороны ответили на вопрос об ограничении передвижений граждан

При частичной мобилизации передвижения граждан ограничивать не будут

Во время проведения в России частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», - отмечается в сообщении.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Фото: unsplash.com

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игорь конашенков