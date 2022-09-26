26 сентября 2022, 19:44
В Минобороны ответили на вопрос об ограничении передвижений граждан
При частичной мобилизации передвижения граждан ограничивать не будут
Во время проведения в России частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», - отмечается в сообщении.
Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Фото: unsplash.com