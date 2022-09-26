Назван город России с самыми большими зарплатами

Российским городом с самыми большими зарплатами признан Новый Уренгой. Таковы результаты исследования, результаты которого публикует РИА Новости.

В Новом Уренгое средняя чистая зарплата составляет 129,5 тысячи рублей. Среди лидеров также Салехард (115,5 тысячи рублей) и Южно-Сахалинск (110,8 тысячи рублей).

Москва оказалась только на четвертом месте.

В рейтинге рассчитывалось соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный - там среднемесячные зарплаты не превышают 36 тысяч рублей. Фото: unsplash.com