Число жертв стрельбы в Ижевске выросло до 15 человек

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

«В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых», - заявили в ведомстве.

Трагедия в ижевской школе произошла сегодня утром. Пришедший в учебное заведение мужчина открыл стрельбу. По данным СК, преступник - выпускник этой школы 1988 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета. Фото ria.ru