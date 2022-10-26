В Минобороны отрицают разговор с депутатом Останиной об отсрочке

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной.

Ранее в телеграмм-канале парламентария появилось сообщение о принятии инициативы об освобождении отцов детей-инвалидов от частичной мобилизации, а также отцов двух детей, супруги которых находятся на 22-й неделе беременности. Как отмечалось в сообщении мессенджера, Останина созвонилась по поводу этих изменений с Панковым. Однако эти сведения представитель министерства опроверг.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было»,

- цитирует Панкова «Интерфакс».

Судя по всему позднее текстовку в канале парламентария откорректировали, хотя прикрепленное видео осталось без каких-либо изменений. В частности, в обновленном посте вместо фамилии замминистра обороны Панкова появился Андрей Картаполов, председатель думского комитета по обороне. Парламентарий, как гласит обновленный пост, разговаривала уже с ним по поводу изменений в директиву Генштаба.

«Только что созвонилась с председателем комитета по обороне ГД Андреем Валериевичем Картаполовым, чтобы узнать судьбу нашего законопроекта о многодетных. А.В. Картаполов на мой вопрос, внесены ли изменения в Директиву Генштаба, ответил, что заместитель министра обороны Николай Александрович Панков проинформировал его, что изменения по детям-инвалидам и беременным женщинам с 2 детьми приняты. Также в директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье», - следует из откорректированного поста Останиной. В редакции «Петрозаводск говорит» сохранилось два скриншота этого сообщения. (фото на главной РИА Новости, Алексей Ерешко)