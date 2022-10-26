Еще две категории россиян освободили от частичной мобилизации

Еще две категории россиян получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Это отцы детей-инвалидов, а также отцы двух детей, жена которых беременна третьим и срок беременности более 22 недель. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Осатина.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - принята.

Также в директиву внесена еще одна поправка - от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье»,

- написала депутат ГД.

По словам Осатиной, взамен депутатов «попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО». Парламентарий обещала «проговорить с коллегами этот момент отдельно». (фото unsplash.com, Julian Hochgesang)