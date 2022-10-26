Чепик и Антошина могут снова занять свои посты в правительстве Карелии

Должности премьер-министра правительства Карелии и министра финансов региона могут снова занять Александр Чепик и Елена Антошина. Их кандидатуры внесены на согласование в парламент.

Во вторник, 25 октября, на комитете по законности и правопорядку депутаты согласились на их переназначение. Представитель губернатора в ЗС РК Юрий Шабанов представил кандидатов и рассказал про их достижения за прошедшие пять лет работы, сообщает пресс-служба парламента. Чепик и Антошина ответили на вопросы.

На этой неделе на заседании парламента состоится окончательное голосование по переназначению кандидатов.

Вопрос о согласовании кандидатур установлен законом. После выборов главы РК в сентябре правительство формально ушло в отставку, формируется новый состав.