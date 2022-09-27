Правительство Карелии отправлено в отставку. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте глава республики Артур Парфенчиков. Он назвал эту процедуру формальной.

«Согласно закону, после вступления в должность главы Карелии на второй срок я обязан подписать Указ о сложении полномочий членов правительства республики и руководителей других органов исполнительной власти»,

- пояснил Парфенчиков.

До момента формирования нового состава кабинета министров региона все продолжают исполнять свои обязанности.

Также губернатор сообщил, что не планирует каких-то серьезных изменений.

«Что касается так называемого «нового правительства», то и здесь все весьма условно. Кардинальных кадровых перестановок не планирую», - подчеркнул глава РК. По его мнению, в Карелии «сложилась работоспособная команда», доказавшая свою компетентность.

Напомним, церемония инаугурации главы РК состоялась 26 сентября в Национальной библиотеке в Петрозаводске.