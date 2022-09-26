Андрей Мазуровский: «До Суоярви далеко, до Бога высоко»

Текст: Андрей Мазуровский

На днях получил письмо от жителей поселка Леппясюрья, которые откликнулись на статью «Кому на Руси жить не очень хорошо?» и поделились своим «счастьем». Не раскрывая широкого круга проблем, с которыми сталкиваются ежедневно, они рассказали лишь о некоторых.

Письмо вновь заставило задуматься о том, насколько мы, жители относительно обустроенных городов, адекватно представляем себе качество и уровень жизни наших сограждан в сельской местности, в отдаленных поселках и деревнях. И главное – насколько адекватно их проблемы воспринимает власть.

Взять хотя бы проблему транспортной доступности. Как обитателям поселка Леппясюрья добираться до районного центра Суоярви? Основное население поселка – пожилые, часто не очень здоровые и совсем не богатые люди. И всем постоянно зачем-нибудь нужно в райцентр. Кому в социальные службы, кому в поликлинику, кому в пенсионный фонд – мало ли… До города 75 километров. Пешком не дойдешь, такси не возьмешь. Одна надежда на микроавтобус. Раньше он ходил один раз в неделю по вторникам достаточно регулярно, хотя иногда и бывали исключения. Теперь автобуса не могут дождаться иногда в течение месяца!

Как пишут люди, перевозчик в администрации эту ситуацию объясняет отсутствием пассажиров. Мол, автобус приезжает, а желающих ехать нет. Но откуда ж возьмутся пассажиры, если нет регулярного, по расписанию, движения? Маршрутка, возможно, и приезжает изредка, но население-то об этом не знает, его не предупреждают! Люди не располагают информацией о времени отправления. Проблема усугубилась еще и тем, что стоимость проезда выросла с 380 рублей до 600! Почему это произошло, люди не знают, тем более что стоимость проезда из Суоярви в Петрозаводск сохранена в размере 380 рублей…

Я все понимаю. Бизнес есть бизнес. Частный предприниматель работает себе не в убыток, он не может возить людей за свой счет. Но власть-то есть? Она это видит? Она понимает, что из таких вот «мелких» ситуаций складывается проблема связанности республики, страны, их единства? Кто-то проанализировал этот тариф? Кто-то поднял вопрос о субсидировании?.. Или просто махнули рукой: ну не ездят люди – значит, не очень-то и надо…

«Ударная работа» управляющих компаний ЖКХ хорошо известна и горожанам. Но в городах у людей есть, хотя бы теоретически, выбор. А в Леппясюря? В поселке есть управляющая компания «ООО СКК», пишут люди. Но как работает? После сделанного компанией ремонта крыша в доме 30 по ул. Строительной стала течь еще сильнее, чем до ремонта. Ну и крыльцо уже ремонтируется второй год, и конца этому не видно. О своих бедах граждане неоднократно ставили в известность все районные власти, однако воз и ныне там. Никто ничего не делает и, кажется, не собирается.

Завершается письмо из Леппясюрья фразой: «Вот так и живем»! Как говорится, до Суоярви далеко, до Бога высоко.

Да, так и живут! Но ведь не должны так жить! Ведь есть чиновники, облеченные властью, получающие большие зарплаты, чтобы у людей таких проблем не было. Иначе рано или поздно граждане скажут: а заем нам такая власть? Неужели надо до этого доводить…

Без особой надежды, но с верой в здравый смысл, обращаюсь к тем ответственным лицам, от которых зависит организация жизни в поселке: помогите людям! Ведь они – такие же граждане нашей страны и имеют право быть услышанными. Неужели по вопросам ремонта крыльца им надо обращаться на «прямую линию» к Путину? Путин-то вопрос решит. Но правильно ли до этого доводить?.. // Фото: nikitabuida / Freepik