Парламентарии Карелии приняли участие в инаугурации Главы республики

В Национальной библиотеке Карелии сегодня прошла инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова. В ней приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, вице-спикеры парламента Илья Раковский и Ольга Шмаеник, депутаты Законодательного Собрания и другие.

«Ваша убедительная победа показала, что жители Карелии верят делам, а не словам. Они вновь выразили вам свою поддержку, потому что видят те позитивные изменения, которые произошли в республике за последние пять лет. Это и возрождение промышленности, и рост инвестиций, и увеличение вдвое доходов бюджета. Это позволило нам направить значительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры, дорожной сферы. Построены новые школы, детские сады и другие социальные объекты, чего, к сожалению, не было в республике долгие годы», - сказал Элиссан Шандалович, обращаясь к Главе Карелии.

По словам спикера парламента, многое уже сделано, но предстоит решить еще много важных задач.

«Сегодня санкционная политика недружественных государств и геополитическая ситуация ставят перед нами новые вызовы. Для нас как для приграничной территории – региона с мощным экспортным потенциалом это более чем актуально. Мы можем говорить, что крайне негативные сценарии в экономике не сработали, однако нам предстоит продолжить работу по поддержке отдельных отраслей и предприятий. Особого внимания требуют, безусловно, приграничные территории. Задач, которые стоят перед нами, много, но в итоге главная цель – повышение качества жизни, благополучие и уверенность в завтрашнем дне наших земляков», - отметил Председатель Законодательного Собрания.

«Новая реальность требует от власти и общества еще большей консолидации и еще большей самоотдачи. Но мы, северяне, не боимся трудностей, так было всегда. Убежден, что и дальше мы будем работать сплоченной и эффективной командой, реализуя нужные и важные для Карелии проекты и планы. Вместе мы сможем достичь поставленных целей», - подчеркнул Элиссан Шандалович.

Спикер парламента выразил уверенность в том, что колоссальная работоспособность Артура Парфенчикова, его неравнодушие и умение отстаивать интересы нашего северного края позволят оправдать высокое доверие жителей Карелии. Элиссан Шандалович пожелал Главе региона здоровья, сил и успехов во всех начинаниях. Фото: ИА "Республика" / Кирилл Оськин