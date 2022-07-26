Кому на Руси жить не очень хорошо?

Текст: Андрей Мазуровский

Живем мы по-разному. Богатые, как показывает практика последних лет, становятся еще богаче. Средний класс пытается удержаться в своей категории, боясь опуститься ниже… А кто же те, кто несмотря ни на какие усилия, не может дотянуть и до среднего? Кто они - неудачники, алкоголики, тунеядцы?..

К сожалению, все намного сложнее. Да, есть определенная категория, которая даже не предпринимает попыток для собственного обеспечения, махнула рукой на себя и близких, иногда вспоминает о своих правах, но начисто забыла об обязанностях. Но это лишь небольшая часть любого общества.

Кому же на Руси жить пока не очень хорошо?

Думаю, что если заглянуть в глубинку в небольшие муниципальные городки, поселки, деревни, то многое станет понятным. Несмотря на некоторые позитивные изменения последних лет, всем очевидно, что жизнь там такая, как в крупных городах.

И проблемы у людей иного качества: в городе люди добиваются от ЖКХ необходимой температуры горячей воды, а в деревнях она просто отсутствует.

В Суоярви встречался в свое время с жителями большого многоквартирного дома, в котором была предусмотрена подача горячей воды, но уже около 20 лет она не поступает в дом, и люди уже как бы привыкли к этому. Другой пример: понадобилось несколько лет, чтобы республиканский бюджет нашел возможность помочь поселку Поросозеро приобрести водовозную машину. И ведь требования жителей поселка были достаточно скромные: подвезти несколько ведер воды для их самых непосредственных нужд. А сколько споров было, звучали предложения посадить главу района за то, что не выполняет свои полномочия. Одни давали добро, другие отменяли и чинили препятствия. Слава богу, все разрешилось положительно…

Привожу этот пример, чтобы продемонстрировать отношение власти к местным проблемам и их решению.

Нам частенько рассказывает пресса, как в городе чиновники затевают многомиллионные ремонты и без того шикарных кабинетов, а в это же время в сельских клубах работники на свои средства покупают занавески и материал на костюмы, собирают старые стулья, чтобы провести встречи с населением.

В столице мы создаем структуры с миллионными содержанием непонятных лиц, занимающихся непонятно чем, а в поселках мы не можем найти средства на зарплату работнику клуба хотя бы на часть ставки, позволяющую ему в дальнейшем заработать стаж и получить пенсию. В городе мы на одни и те же улицы асфальт укладываем по нескольку раз в год, а в деревнях машины скорой помощи или школьные автобусы не могут добраться до места назначения. Мы видим, что именно такие поселки то выгорают, то их заливает водой. Примеров, к сожалению, много.

И возникает вопрос: почему существует такое неравенство среди людей в решении обычных бытовых и социальных проблем? Чем люди, живущие на селе, хуже столичных? Почему о них думают только тогда, когда чиновники занимаются поиском дополнительных возможностей экономии средств?

Налицо несправедливость, которую население принимает близко к сердцу. Почему-то чиновникам трудно понять, что люди в сельской местности тоже хотят жить в благоустроенном жилье, спокойно ездить на нормальных рейсовых автобусах по нормальным дорогам, пользоваться телефоном и интернетом, работать не на четверть, а на полную ставку, получать качественные медицинские услуги, своевременно, а не с задержкой в несколько месяцев получать газ, не тратить нервы, время и деньги, пытаясь заказать дрова на зиму и т.д.

Скажите, это разве роскошь? Нет, это элементарные человеческие, скажем так, максимально заниженные требования, которые годами не исполняются, не решаются.

Больше всего поражает то, что эти люди, хоть и ворчат, но искренне выражают доверие власти, надеются на лучшее, сами пытаются обустроить свою жизнь волонтерскими делами: убирают поселки, стоят спортивные площадки, в то время как некоторые городские жители не могут мешочек с мусором донести до мусорного бака.

Театры, известные артисты - редкие гости в провинциальной местности, здесь денег не заработаешь. Но люди уже смирились и, вопреки всему, сами организуют свой досуг. Во многих населенных пунктах нет клубов, то есть они есть на бумаге, а по сути влачат свое существование в приспособленных комнатушках при администрациях, без аппаратуры, необходимой мебели и хотя бы мизерных средств на проведение праздников. Специалисты жалуются, что на свою небольшую зарплату постоянно вынуждены приобретать необходимые реквизиты для праздников.

Я вспоминаю разговор с ушедшей из жизни Антониной Варакиной, которая, рассказывая о своей работе директора Дома культуры, выражала возмущение тем, что в праздничные дни работники вынуждены были из ограниченных средств ДК покупать цветы для больших начальников, получающих огромные зарплаты, чтобы те могли с помпой возложить их у мемориала и на братские могилы. Протокол есть протокол, мелочь конечно, но почему именно чиновников надо обеспечить бесплатными пригласительными билетами на концерты или обеспечивать их бесплатный праздничный ужин в ресторане?..

Вспоминая этот разговор, понимаю, что несправедливость занозой сидела в сердце этой талантливой, достаточно прямой женщины.

Да, ранит именно несправедливость, не случайно появились люди, которые сегодня предлагают достижение в обществе справедливости включить в Конституцию как национальную идею.

Может, они правы? Что надо сделать, чтобы лицом повернуться к людям, живущим в глубинке, лишенным многих вещей, без которых горожанин даже не представляет себе жизнь?

Вероятно, тем, кто облечен властью административной, исполнительной, законодательной надо чаще обращаться к Конституции и предлагать решения для обеспечения равенства людей в правах. Ведь именно «слуги народа» являются гарантами прав, обязаны обеспечить нормальные, просто человеческие условия жизни людей на селе.

Согласен, что в последние годы в Карелию приходило много денег и даже районам, что-то доставалось, но учитывая уровень их проблем, это капля в море. Не хотят доверять деньги муниципалитета и поселениям, боятся, что не по назначению потратят. Ведь «сверху» виднее, что лучше. Вот так и получается: из Петрозаводска виднее, что надо Суоярвскому району, из Суоярви лучше видно, что надо Суйстамо, ну а в Москве лучше знают, что лучше для Карелии. Так и живем.

Вот и остается пока людям в глубинке глотать пыль от пролетающих мимо машин, увозящих лес, камень, песок и ничего не получающим взамен, кроме разбитых дорог, пней и отвалов.

Где найти средства для улучшения качества жизни этих людей? Может вернуться к вопросу о введении природной ренты, создании механизма, по которому часть налогов от работы предприятий в лесах, карьерах, на озерах и реках будут поступать в районные бюджеты на решение местных вопросов?

Думаю, что ресурсы природы необходимо обратить во благо жителей. А как считаете вы? // Фото: М. Тихонов