28 сентября 2022, 14:35
Политика

Частичная мобилизация: что надо знать и где искать информацию

В Карелии приняты меры, которые позволят поддержать наших военнослужащих и оперативно отвечать на вопросы граждан о мобилизации
Фото ЦУР Республики Карелия

Продолжается частичная мобилизация, в рамках которой подлежат призыву на военную службу граждане России, находящиеся в запасе Вооруженных сил РФ. Все мобилизованные резервисты пройдут боевое слаживание, получат все необходимое для прохождения военной службы. Ответы на все вопросы о мобилизации публикуются в группе «Объясняем.РеспубликаКарелия». Собрали самые важные моменты.


Кого могут призвать, а кто не подлежит мобилизации?
 

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев в прямом эфире телеканала «Сампо 360» рассказал, что при мобилизации приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.
 

Это те, кто имеет военно-учетную специальность. В первую очередь подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 1-го разряда, что под собой подразумевает возрастные ограничения: для рядовых и сержантского состава – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет,

– рассказал военком Карелии.

Существуют законные основания, которые учитываются в военных комиссариатах для освобождения от призыва по частичной мобилизации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться:
– забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (например, в организациях ОПК);
– граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
– граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
– граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
– граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
– граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
– граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев.

 

 

Как проходит медицинское освидетельствование?


В условиях частичной мобилизации медицинское освидетельствование граждан в традиционной форме, как при комиссиях по призыву, не проводится. Проводится медицинский осмотр посредством измерения температуры для выявления острых респираторных заболеваний. В случае если гражданин заявляет жалобу, подтвержденную медицинским документом врача-специалиста, по нему принимается отдельное решение. Этим вопросом занимается начальник военной экспертизы военного комиссариата.
 

В дальнейшем при доставке граждан в воинскую часть проводится еще одно медицинское освидетельствование, где также может выявиться та категория, на основании которой служба не представляется возможной. Факты возвращения граждан из войск есть, но они единичны, что говорит о качестве проводимых мероприятий,

– отметил военком Карелии.

Что по деньгам?

Гражданину, призванному по мобилизации, будут ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи. Также за ним сохранится его рабочее место, на которое он сможет вернуться по приезде.


Получил повестку. Что делать дальше?


Всем, кому пришла повестка, необходимо явиться в место и время, указанные в повестке.
 

Мы вызываем людей значительно больше, нежели тех, кого мы будем отправлять для прохождения военной службы. Прежде всего мы уточняем определенные данные, связанные с профессией на гражданке, и военно-учетную специальность,

– уточнил Андрей Артемьев.


Получил повестку, но есть вопросы…


С началом частичной мобилизации от жителей Карелии поступает много обращений, поэтому по распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова в республике создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации Указа Президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Оперативная группа будет принимать рекомендации по существу жалобы граждан и направлять их в уполномоченный орган для принятия решения, включая обращение в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.


В состав оперативной группы вошли представители администрации главы Карелии, Военного комиссариата Петрозаводска и Республики Карелия, Военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона Западного военного округа, Министерства социальной защиты, Республиканского наркодиспансера и Республиканской психиатрической больницы.

 


Место работы оперативной группы – г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19, вход со стороны Министерства финансов Республики Карелия. Время работы – с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Телефон для обращений граждан (8-814-2) 76-26-76. Жалобы также можно направлять на электронный адрес mob@govrk.bizml.ru
 

Для того чтобы оперативно и качественно информировать население, в Карелии работает круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Необходимую информацию можно получить по номеру телефона 122. Позвонив по единому номеру, необходимо выбрать в голосовом меню цифру 1 для соединения с оператором, который ответит на имеющиеся вопросы.


Фейки и опровержения

В интернете ежедневно появляются и опровергаются десятки фейков о мобилизации. Есть они и в Карелии. Вот самые громкие из них:


Фейк
Жители Карелии подлежат мобилизации в приоритетном порядке.
Правда
Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики. В республике призывается меньше граждан, чем в других субъектах Федерации.
 

Фейк
Сотрудники военкомата звонят и предлагают за деньги отсрочить мобилизацию для родственника.
Правда
Республиканский военкомат предупредил жителей Карелии о новом виде мошенничества и призвал не поддаваться на провокации.

 

Фейк
Карельские призывники должны приобретать обмундирование за свой счет.
Правда
Мобилизованным гражданам необходимо взять с собой только военный билет и паспорт. Также военкомат рекомендует иметь при себе смену белья, средства личной гигиены, кнопочный телефон и одежду по сезону, которая потом с пункта приема личного состава будет направлена домой. На пункте приема граждане будут экипированы и переодеты.

Достоверную информацию обо всем, что касается мобилизации, можно найти через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф», а также в официальной группе «ВКонтакте» «Объясняем.РеспубликаКарелия»  https://vk.com/obyasnyaemkarelia. Со временем информация будет пополняться. Еще один способ искать только проверенную информацию ‒ проект «Война с фейками». Компетентные ответы на самые важные вопросы ищите в телеграм-канале. Напоминаем, что полная достоверная информация исходит только напрямую из официальных источников.

 

 

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