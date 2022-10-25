51-летний житель Карелии пытается оспорить решение о мобилизации

Сегодня, 25 октября, в Петрозаводском городском суде состоялось рассмотрение еще одного иска, связанного с оспариванием решения о мобилизации.

В качестве истца выступает доцент Северного института Всероссийского государственного университета юстиции Евгений Петров, который в прошлом руководил петрозаводским филиалом этого вуза.

Как было установлено в ходе судебного заседания, Евгений Петров должен был придти в военкомат 29 сентября, чтобы сверить документы. Но там ему сообщили, что 30 сентября он должен явиться на призывной пункт с вещами.

Представитель истца и его жена Мария Ушакова утверждают, что не было никакого врачебного обследования. Ушакова рассказала, что у супруга есть серьезные заболевания. Евгений Петров, которому сейчас 51 год, был направлен в воинскую часть Ленинградской области.

Представитель истца настаивает, что его не имели права мобилизовывать, так как он перешагнул предельный возраст в 50 лет. Петров не служил в армии, не участвовал в боевых действиях. 30 лет назад он окончил военную кафедру университета в звании лейтенанта.

Представитель ответчика - республиканского военкомата - Марина Кирпичникова утверждает, что для младшего офицерского состава предельный возраст составляет 60 лет.

На заседании суда вновь встал вопрос о подсудности подобных исков. Интересно, что первоначально иск был направлен в Петрозаводский военный гарнизонный суд, но там его не приняли, указав на то, что, так как Петров не является военнослужащим, то следует обращаться в Петрозаводский городской суд.

Судья Наталья Тарабрина приняла решение передать дело на рассмотрение в Петрозаводский гарнизонный военный суд. Определение суда подлежит немедленному исполнению. Другими словами, его должны передать в военный суд в кратчайшие сроки.

Напомним, буквально 21 октября судья городского суда Маргарита Картавых по аналогичному делу тоже приняла решение передать его на рассмотрение в военный суд.

Супруга Евгения Петрова давала в суде показания. Ушакова сказала, что больше всего боится, что уже 27-28 октября ее супруг может быть направлен в сторону Белгорода.