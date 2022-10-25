Часть домов в ТИЗ «Усадьба» в среду останется без света

Отключения электричества продолжатся в Петрозаводске в среду. 26 октября несколько улиц в ТИЗ «Усадьба» временно останутся без света.

«С 9:00 до 13:00 планируется ограничение подачи энергоресурса в дома по улице Усадебная и проездам 4-й Усадебный, Таежный и Радиальный», - сообщает «ОРЭС-Петрозаводск».



Также в среду частично ограничат подачу электричества в поселке Кварцитный. Ограничения связаны с ремонтом воздушной линии электропередачи. (фото unsplash.com, Dragos Gontariu)