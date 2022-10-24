На старой Кукковке и в Кварцитном будут отключать электричество

Энергетики проводят ремонтные работы, у потребителей может пропасть свет в домах.

Во вторник, 25 октября, ремонт воздушной линии электропередачи запланирован на старой Кукковке. С 9:00 до 16:00 в домах на Каменогорской, Щербакова и Короленко может быть ограничена подача энергоресурса.

В среду, 26 октября, ремонт воздушной линии электропередачи запланирован в поселке Кварцитный. С 10:00 до 16:00 электроснабжение в населенном пункте будет частично ограничено. (фото unsplash.com, yue su)