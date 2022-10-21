Призванных из Карелии отцов троих детей демобилизуют по спискам

Власти республики направят военному прокурору списки призванных по частичной мобилизации отцов троих детей для их демобилизации. О таком решении сообщил в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. Количество мужчин, которые могут вернуться домой, не раскрывается.

По словам губернатора, через три дня после начала мобилизации он поручил карельскому военкомату не призывать отцов с тремя детьми. Он уточнил, что сейчас идет речь о возвращении из подразделений тех отцов, которые были призваны ранее.



«Военным прокурором соответствующее предложение командованию округа направлено. Договорились, что мы направим списки многодетных из Карелии в его адрес», - сообщил Артур Парфенчиков.

28 сентября глава региона сообщал, что были призваны два многодетных отца и отец ребенка-инвалида. Парфенчиков обещал разобраться, провести проверку и отправить домой. Напомним, список граждан, кому положена отсрочка от частичной мобилизации, был расширен в России. Ранее отсрочка предоставлялась при наличии четырех и более детей. (фото unsplash.com, Daiga Ellaby)