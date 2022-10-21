Рота мобилизованного директора ЕДДС отправится в зону спецоперации

На днях бойцы инженерно-саперной роты под командованием директора ЕДДС Петрозаводска Вадима Измайлова отправятся на специальную военную операцию. Из Карелии подразделение получило дополнительное снаряжение, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Сейчас рота мобилизованного руководителя Единой диспетчерской службы находится в Петербурге и в войсковой части проходит боевое «слаживание». В четверг, 20 октября, из Карелии бойцам доставили квадрокоптер, миноискатели, радиостанции, прибор ночного видения.

Дополнительное снаряжение приобрели благодаря пожертвованиям в благотворительный фонд «Живой город».

Напомним, Вадим Измайлов получил повестку в конце сентября. В Петрозаводске у него остались жена и трое детей. // Фото: ВКонтакте