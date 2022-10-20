Глава МИД заявил, что Карелия открыта к сотрудничеству

Карелия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в равноправном диалоге. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на прошедшей в Москве презентации нашей республики, его слова приводит РИА Новости.

«Наше министерство и его представительство в Петрозаводске всемерно поддерживают усилия руководства республики, деловых кругов, в поиске новых зарубежных партнеров из дружественных государств, в диверсификации производственных и логистических связей, привлечении инвестиций и туристов. Мы будем и далее содействовать расширению культурных, гуманитарных контактов Карелии с регионами стран Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки», - сказал глава МИД.

Лавров отметил, что сейчас в Карелии реализуются проекты с участием Китая, Ирана и Турции. Сделаны первые шаги по налаживанию работы с Саудовской Аравией, Индией, Бахрейном, Вьетнамом.

«Разумеется, наши двери, двери Карелии, всегда открыты и для других партнеров, которые заинтересованы в равноправном, взаимовыгодном, неполитизированном, неидеологизированном сотрудничестве. МИД будет всячески помогать именно такому процессу», - подытожил Сергей Лавров. Фото: gov.karelia.ru