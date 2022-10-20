Ученые предупредили о рисках утраты леса на Кургане в Петрозаводске

Текст и фото: Антонина Кябелева

19 октября в здании министерства образования и спорта Карелии состоялось шестое по счету заседание рабочей группы по вопросам создания в Петрозаводске кластера зимних видов спорта. Взаимное недоверие – именно так можно охарактеризовать атмосферу, в которой прошла встреча.

Современный спортивный кластер правительство Карелии планирует создать на Кургане, где сохранился вековой лес, встречаются краснокнижные виды растений и животных. Перспектива утраты уникальной рекреационной зоны вызвала активное противодействие горожан.

Громкий скандал разгорелся в конце 2021 года, когда петрозаводчане узнали, что уже объявлены торги на строительство у спорткомплекса Курган асфальтированной автомобильной дороги. Дорогу хотели построить в том месте, где проходит так называемая «Зеленая тропа», специально созданная для велосипедистов и пеших прогулок. Выяснилось, что при планировании дороги было грубо нарушено законодательство. Дороги не оказалось ни в генплане Петрозаводска, ни в принятых правилах землепользования и застройки. Торги пришлось отменить, а в качестве уступки возмущенной общественности мэр Петрозаводска Владимир Любарский предложил создать рабочую группу.

Во время заседания был любопытный момент, когда министр образования и спорта Карелии Роман Голубев заметил, что от планов строительство новых больших спортивных объектов на Кургане пришлось отказаться из уважения к мнению петрозаводчан. Активистка Дарья Каликина, входящая в рабочую группу, не дала слукавить:

«Давайте будем честными. Отказались вы от этого не из-за мнения общественности. А по другим причинам».

Она напомнила, что Карелия просто не получила обещанных миллиардов, на которые планировалось начать возведение новых спортивных объектов.

В настоящий момент проектная компания ООО «Штрих» проводит инженерно-изыскательские работы для того, чтобы определить, какие конкретно объекты спортивной инфраструктуры могут появится на Кургане.

На заседании самым интересным стал доклад научного сотрудника Института леса КарНЦ РАН Веры Тимофеевой, рассказавшей о выводах ученых относительно будущего лесного массива на Кургане. По ее словам, лес, сохранившейся на территории города, с одной стороны, обладает высокой степенью устойчивости, а, с другой, весьма уязвим. Она напомнила, что лесной массив постоянно испытывает антропогенный стресс, и чтобы его сохранить, необходимо крайне осторожно подходить к вырубке деревьев.

Уже сейчас, рассказала Тимофеева, четверть территории находится в зоне риска из-за вырубок прошлых лет. По ее словам, вопросы расширения существующих лыжных трасс, организация их освещения, а уж тем более строительство новых объектов, должны решаться индивидуально в каждом конкретном случае с учетом направления ветров и условий произрастания деревьев. В противном случае, предостерегла ученый, освобождение от деревьев даже небольших пятен под строительство объектов может привести к возникновению турбулентных ветровых потоков на всей территории Кургана.

«Деревья могут выпасть»,

- уточнила она.

Согласно оценке ученых, на Кургане примерно 12 процентов деревьев являются усохшими. Их, конечно, необходимо убирать, особенно если они находятся в непосредственной близости от лыжных трасс.

Отсутствие бережного отношения к сохранившемуся ельнику, по мнению специалистов Института леса, «может привести к распаду лесного массива, невозможности отдыха горожан и проведения спортивных мероприятий». Вера Тимофеева фактически предупредила о том, что активное строительство неминуемо приведет, как она выразилась, «к распаду лесного массива».

Совсем в иной тональности было выдержано выступление заведующего лабораторией зоологии Института биологии КарНЦ РАН Константина Тирронена. Он отметил, что есть смысл охранять животных в их естественной среде обитания. Курган, по его словам, является частью города и подвержен постоянному антропогенному воздействию. Он не говорил об этом прямо, но, судя по некоторым его ремаркам, в Институте биологии не видят особой опасности строительства кластера для животного мира. Точнее, биологи не видят целесообразности сохранения леса на Кургане. Тирронен заметил, что краснокнижных белок-летяг в Карелии, как выяснилось, не так уж и мало.

Видимо, для того чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, какое будущее краснокнижным животным определили карельские биологи, на экран монитора в зале заседания была выведена красноречивая цитата директора Института биологии Виктора Илюхи: «Я считаю, что охранять животных нужно там, где они чувствуют себя хорошо, то есть на природе. А на «Кургане» мы имеем трансформированный лес. И, наверное, белка-летяга найдет себе другое место для проживания, если она здесь вообще есть, в чем я не уверен».

Эта логика скорее не ученого, а чиновника, которому во чтобы ни стало необходимо выполнить приказ. Сложно представить, чтобы серьезному ученому-биологу было даже не очень-то и интересно, живут ли в данном лесу краснокнижные животные. А если и живут, то пусть подберут себе другое место обитания, так как представители власти решили развивать в данном месте спорт. Интересно, что накануне заседания рабочей группы Голубев встречался с Илюхой как раз по вопросам развития Кургана. Представителей общественности, входящих в рабочую группу, на эту встречу не пригласили.

Отчет Института биологии для членов рабочей группы, представляющих общественность, прозвучал, как красная тряпка для быка. Мало того, что исследование проводилось в осенний период, что противоречит законодательству, так в него не попали многие виды краснокнижных птиц, которые, по словам активистов, встречаются на Кургане. Заместитель министра строительства Виталий Сергеев пытался успокоить, говоря о том, что проекту еще предстоит пройти госэкспертизу, и там-то специалисты во всем окончательно разберутся.

На что Роман Янушко резонно заметил, что если эксперт получил отчет с недостоверной информацией, то он не сможет верно оценить последствия. А это значит, что через госэкспертизу сможет пройти проект, который потенциально таит в себе серьезные экологические риски. Члены рабочей группы обратились с письменным требованием провести дополнительное обследование по всем видам животных и водным биологическим ресурсам.

«У нас есть экспертное заключение о том, что при интенсивных рубках может быть лесоповал, и Курган останется вообще без леса. Вся история с этим кластером – это один большой риск», - сказала Каликина. По ее мнению, речь идет о том, что Петрозаводск может потерять реликтовый лес. Городские активисты предлагают создать на территории Кургана особо охраняемую природную территорию, чтобы исключить там новое строительство.

«Мы все имеем риск остаться без этого леса»,

- сказала Дарья Каликина.

Роман Голубев сказал, что кластер – это только предварительный проект, связанный со строительством большого количества спортивных объектов стоимостью в ценах прошлого года 8 миллиардов рублей.

«Мы сегодня остановились на том, что мы делаем освещение, растяжение, расширение. Достаточно небольшой объем. О каких-то гектарах вырубки леса речи не идет»,

- сказал министр.

Голубев был уверен, что ранее была достигнута договоренность в вопросе расширения лыжных трасс и организации там освещения. Представители общественности заявили, что после отчета Института леса ситуация изменилась. Кстати, до сих пор они не могут даже добиться, чтобы им показали новый проект забора, который, судя по словам Голубева, в любом случае появится на Кургане.

«Мы считаем, что все работы на основании доклада Института леса необходимо прекратить и оставить лес в том виде, в каком он есть. И рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории»,

- заявила Каликина.

Владимир Любарский попытался представить ситуацию по-другому: «Мы только что от института леса услышали, что оснований для подобного решения нет». Вера Тимофеева промолчала, публично не поддержав ни одну, ни другую сторону. Хотя, лично у меня сложилось впечатление, что мнение специалистов Институтов леса ближе к тому, на чем настаивает городская общественность.

Единственное, что не вызвало возражений членов рабочей группы, это проект создания полигона для спортивного туризма на Кургане. Для этого есть свободное пространство.

«Возможность уникальная, потому что такой полигон в России всего один. И то на сто процентов не соответствует тем требованиям, которые предъявляет федерация спортивного ориентирования. Ну, на девяносто девять там соответствует, а на сто нет. У нас есть возможность за недорого сделать на сто процентов соответствие. Поэтому получим необходимые для нас, ни каким образом не вредящие никакой экологии соревнования российского уровня»,

- сказал мэр.

Очевидно, что впереди членов рабочей группы ждет еще немало острых дискуссий. Это неизбежно. Но мне было любопытно наблюдать за тем, как разворачивается другой, наверное, самый принципиальный сюжет в истории создания кластера.

Как бы члены рабочей группы, представляющие интересы городской общественности, ни спрашивали чиновников, какие конкретно объекты, собственно говоря, проектирует ООО «Штрих», всякий раз те ловко уворачивались от ответа. Изначально концепция кластера предполагала строительство лыжно-биатлонного комплекса, трамплинов, конькобежных дорожек, гостиницы, медицинского восстановительного центра, футбольного манежа, создании коммунальной инфраструктуры, включая подведение природного газа и водопроводных сетей.

Вроде бы решено, что не будет стрельбища. Это кардинальное изменение проекта, а значит, контракт на проектирование по-хорошему нужно расторгать. Роман Голубев попытался сказать, что, по новому законодательству, в этой ситуации контракт можно не расторгать.

«Если возникли непредвиденные обстоятельства. Какие у вас непредвиденные обстоятельства возникли?» - удивился Роман Янушко. Внятного ответа он так и не получил.

Получается, проектировщики продолжают трудиться над разработкой масштабного проекта по развитию Кургана, который, если будет реализован, с большой долей вероятности вызовет постепенное уничтожение лесного массива? Парадоксально, но сегодня петрозаводчане по-прежнему находятся в неведении, что конкретно затевается на Кургане. Мне кажется, это главный вопрос, без честного ответа на который чиновники постоянно будут ощущать недоверие со стороны петрозаводчан.