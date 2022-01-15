Определен состав рабочей группы по спортивному кластеру на Кургане

Определен состав рабочей группы по строительству нового кластера для развития зимних видов спорта на Кургане и подъездной дороги к нему.

В состав рабочей группы вошли представители спортивной и физкультурной общественности, органов власти, экологи и депутаты, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия». Всего 22 человека, включая министра Романа Голубева, его зама Антона Чивина, директора центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова, общественниц Анастасии Неровной и Дарьи Каликиной.

Первое заседание намечено на 20 января. Оно пройдет в 18:30 на Кургане. Хотя мероприятие и открытое, но из-за эпидситуации количество участников ограничено – не более 50 человек.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о планах строительства автомобильной дороги у спорткомплекса «Курган», нависшей угрозе над «Зеленой тропой» для велосипедистов и пеших прогулок, появлении забора, в том числе вдоль реки Лососинка. Концепция нового кластера на Кургане предполагала строительство лыжно-биатлонного комплекса, совмещенного с действующими лыжными трассами Кургана, трамплинов, конькобежных дорожек, гостиницы, медицинского восстановительного центра, футбольного манежа, создании коммунальной инфраструктуры, включая подведение природного газа и водопроводных сетей. Впоследствии торги на строительство дороги были отменены. (фото vk.com)