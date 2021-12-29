Любарский заявил об отмене торгов на проектирование дороги к Кургану

Спустя несколько дней после состоявшейся в мэрии планерки, на которой обсуждали планы чиновников создать новый спортивный кластер, проложить дорогу в районе «Зеленой тропы» и огородить живописный кусок земли в центре города забором, сити-менеджер объявил об отмене торгов на проектирование дороги.

Владимир Любарский сообщил в своем аккаунте, что рассказал губернатору о результатах планерки. По его словам, Артур Парфенчиков одобрил идею создать рабочую группу по вопросам развития лыжно-биатлонного комплекса «Курган» и включить в нее общественность. Заодно мэр сообщил, что торги отменены.

Он выразил надежду, что рабочая группа соберется после праздников, обсудит новое техническое задание, вместе со специалистами поищет альтернативные решения по организации проезда к комплексу. Любарский пообещал рассмотреть концепцию и поговорить о соблюдении требований экологии.

Подробнее о состоявшейся в администрации планерке в материале «Новый спортивный кластер в Петрозаводске хотят огородить забором». (фото csp-karelia.ru)