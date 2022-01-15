15 января 2022, 09:59
Спорт

Карельская лыжница вошла в топ-5 на этапе Кубка России

Ольга Жолудева стала пятой среди женщин в гонке на десять километров свободным стилем

IV этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Архангельской области. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены со всей страны, в том числе из Карелии.

В пятницу, 14 января, спортсмены боролись за медали в гонке на десять километров свободным стилем.

Карельская лыжница, мастер спорта России, Ольга Жолудева заняла пятое место среди женщин, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». (фото vk.com)

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этап кубка России