Карельская лыжница вошла в топ-5 на этапе Кубка России

IV этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Архангельской области. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены со всей страны, в том числе из Карелии.

В пятницу, 14 января, спортсмены боролись за медали в гонке на десять километров свободным стилем.

Карельская лыжница, мастер спорта России, Ольга Жолудева заняла пятое место среди женщин, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». (фото vk.com)