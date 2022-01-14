Карельский биатлонист стал одним из сильнейших на Первенстве России

Первенство России по биатлону стартовало 9 января в Ижевске. Соревнования завершатся 15 января, на них уже успел проявить себя спортсмен их Петрозаводска, сообщили в Минспорта Карелии.

Биатлонисты 13 января соревновались в масс-старте на 10 километров. Карельский спортсмен Дмитрий Пересецкий успешно преодолел дистанцию и занял 7 место.

С достойным результатом биатлониста и его тренера Валерия Соловьева поздравили в Минспорта республики. // Фото: источник