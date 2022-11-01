В Кремле подтвердили, что указа о завершении мобилизации не будет

Указа президента о завершении частичной мобилизации не будет. В этом вопросе поставлена точка, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена», - рассказал Песков.

По словам представителя Кремля, министерство обороны разослало в военкоматы телеграммы о прекращении мобилизации и раздачи повесток.

О завершении частичной мобилизации в России рассказал 28 октября министр обороны Сергей Шойгу. Фото ria.ru