Минобороны объявило о завершении частичной мобилизации в России

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти регионов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Об этом сегодня сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», - сказал Конашенков.

Прекращается подготовка и вручение повесток, а пункты сбора должны функционировать по прежнему назначению.

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению»,

- сказал представитель оборонного ведомства.

С 31 октября личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Представитель Минобороны подчеркнул, что «в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проинформировать дополнительно, когда появится указ главы государства о завершении частичной мобилизации.